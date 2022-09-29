В Челябинской области начались антитеррористические учения

С 29 по 30 сентября в Челябинской области пройдет командно-штабное антитеррористическое учение «Пункт – 2022». Его план утвержден председателем национального антитеррористического комитета - директором ФСБ России.

В антитеррористических учениях принимают участие силы и средства, региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, в процессе учений отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта в населенном пункте.