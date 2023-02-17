В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах

В несколько школ Челябинска сегодня, 17 февраля, поступили сообщения по Интернету о якобы готовящаяся терактах. На месте работают все оперативные службы.

Сообщения о якобы минировании поступили утром по электронной почте. На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и кинологи.

Также сегодня, 17 февраля из-за оставленной сумки в детском саду №67. Всех детей эвакуировали. Как сообщили в силовых структурах региона, сумку случайно оставила женщина. Опасных предметов там обнаружено не было.

Полицейские региона напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как горожанам, в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.