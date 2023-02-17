В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» готовится к выпуску очередная премьера. Постановк
17.02.2023

«Рождественские истории» для «Омнибуса» от режиссёра НХТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В феврале театральная общественность вспоминает Наума Орлова, чье имя носит сейч
17.02.2023

Ко дню рождения Наума Орлова. «Хорошая квартира. Только из окна виден театр»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году на капитальный ремонт магистральных теплосетей Челябинска, начатый в 2022-м, направят
17.02.2023

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города на период до 2041 года по состоянию на 202
16.02.2023

В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Со второго мая 2023 года мая будут запущены прямые поезда «Таврия» между Челябинском и Севастопол
16.02.2023

Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2023

Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2023

Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2023

Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
антитеррор
Происшествия
17.02.2023 10:49

В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах

В несколько школ Челябинска сегодня, 17 февраля, поступили сообщения по Интернету о якобы готовящаяся терактах. На месте работают все оперативные службы.

Сообщения о якобы минировании поступили утром по электронной почте. На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и кинологи.

Также сегодня, 17 февраля из-за оставленной сумки в детском саду №67. Всех детей эвакуировали. Как сообщили в силовых структурах региона, сумку случайно оставила женщина. Опасных предметов там обнаружено не было.

Полицейские региона напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как горожанам, в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Автор: Инна Шемаева
антитеррор
Новости по тегу: антитеррор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.09.2022

В Челябинской области начались антитеррористические учения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2019

В Челябинской области начались антитеррористические учения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2018

В Челябинске завершился контртеррористический «Сигнал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.12.2017

Сотрудники полиции проводят антитеррористические мероприятия
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 16 февраля, начнет работу исторический клуб имени уроженца южноуральской ст
Общество

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 февраля, исполнилось десять лет со дня падения метеорита в Челябинской области – собы
Крупным планом
Взрыв метеорита над Челябинском

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисково-спасательная служба Челябинской области отмечает 30-летний юбилей. За это время сотрудни
Крупным планом

Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

14.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоялась 41-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На старт стадио
Спорт

Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

13.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный сбыт и ликвидировали цех по про
Происшествия

ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

13.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроженец Златоуста  (Челябинская область) Эдмонд Худоян стал победителем ме
Спорт

Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко

12.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» готовится к выпуску очередная премьера. Постановк
17.02.2023

«Рождественские истории» для «Омнибуса» от режиссёра НХТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В феврале театральная общественность вспоминает Наума Орлова, чье имя носит сейч
17.02.2023

Ко дню рождения Наума Орлова. «Хорошая квартира. Только из окна виден театр»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году на капитальный ремонт магистральных теплосетей Челябинска, начатый в 2022-м, направят
17.02.2023

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города на период до 2041 года по состоянию на 202
16.02.2023

В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Со второго мая 2023 года мая будут запущены прямые поезда «Таврия» между Челябинском и Севастопол
16.02.2023

Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.02.2023 10:57

«Рождественские истории» для «Омнибуса» от режиссёра НХТ

17.02.2023 10:49

В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах

17.02.2023 10:45

Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России

17.02.2023 10:34

Водители Челябинска остались без газозаправочной станции

17.02.2023 09:49

Ко дню рождения Наума Орлова. «Хорошая квартира. Только из окна виден театр»

17.02.2023 09:29

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей

17.02.2023 09:15

Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию

17.02.2023 00:34

На Николу Студеного местами ожидают крепкий мороз

16.02.2023 23:12

Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)

16.02.2023 20:38

Получение образования по специальности "Оператор котельной"

16.02.2023 19:50

билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

16.02.2023 18:05

Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска

16.02.2023 16:50

В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города

16.02.2023 16:47

Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские

16.02.2023 16:46

Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда

16.02.2023 15:13

Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно

16.02.2023 14:56

Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану

16.02.2023 14:51

Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей

16.02.2023 14:46

Челябинцы первыми увидят «Андрееву ночь»

16.02.2023 14:41

«Шефы» из школьной столовой

16.02.2023 14:07

Землетрясение на Байкале ощутили в Иркутске

16.02.2023 13:56

«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах

16.02.2023 13:32

В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства

16.02.2023 13:22

Актер Виталий Гогунский станет участником шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

16.02.2023 13:03

Южноуральские спортсмены поделились своей кровью

16.02.2023 12:35

Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет

16.02.2023 12:29

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в связи с МетеоритФестом в Челябинске

16.02.2023 12:23

В Магнитогорске следователь с душой музыканта посвятил песню героям афганской войны

16.02.2023 12:15

УФСБ России по Челябинской области – 89 лет

16.02.2023 11:57

Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ

16.02.2023 11:44

Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

16.02.2023 11:31

«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

16.02.2023 11:16

Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой

16.02.2023 11:07

Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра

16.02.2023 11:03

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023 11:00

Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности

16.02.2023 10:36

ММК повышает энергоэффективность производства

16.02.2023 10:09

Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России

16.02.2023 09:44

Весной начнутся продажи мотосёрфов, сделанных в Челябинской области

16.02.2023 09:32

На базе челябинского завода "Полет" откроют технопарк для производства беспилотников

15.02.2023 23:17

В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»

15.02.2023 18:52

Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года

15.02.2023 18:30

Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь

15.02.2023 18:06

В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец

15.02.2023 18:02

В четверг в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

15.02.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)

15.02.2023 17:01

Экс-губернатора Челябинской области просят признать банкротом

15.02.2023 16:44

Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране

15.02.2023 16:30

На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой

15.02.2023 16:27

На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

15.02.2023 16:18

В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей

15.02.2023 15:52

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин

15.02.2023 15:32

Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта

15.02.2023 15:14

Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале

15.02.2023 14:50

ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании

15.02.2023 14:40

В Озерске родился кенгуренок

15.02.2023 14:18

Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых

15.02.2023 14:10

Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

15.02.2023 13:50

Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток

15.02.2023 13:25

«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев

15.02.2023 13:18

Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 года колонии

15.02.2023 13:12

Правительство Челябинской области не смогло оспорить решение суда об аресте 131 квартиры

15.02.2023 12:55

Чебаркулец до смерти избил парализованную мать

15.02.2023 12:45

Падение челябинского метеорита спровоцировало бешеный всплеск телефонной активности в регионе

15.02.2023 12:42

«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии

15.02.2023 12:36

Молодёжный театр приглашает на премьеру спектакля «Друг мой» (16+)

15.02.2023 12:12

Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей

15.02.2023 12:01

В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского

15.02.2023 11:43

Челябинск готовится к съемкам фильма о падении метеорита

15.02.2023 11:24

В Челябинской области видеокамеры начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей

15.02.2023 11:12

Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку

15.02.2023 11:05

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023 10:45

Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса

14.02.2023 20:54

В среду в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

14.02.2023 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)

14.02.2023 20:34

У православных 15 февраля двунадесятый праздник - Сретение Господне

14.02.2023 19:46

Спасателям Челябинской области будут выплачивать надбавку за выслугу лет

14.02.2023 17:54

Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио

14.02.2023 17:42

Урок-посвящение о Петре Первом от «Золотого петушка»

14.02.2023 17:38

Успехи и проблемы Коелги

14.02.2023 17:17

В Челябинской области 14 февраля стало днем рождения 108 новых семей

14.02.2023 16:47

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%

14.02.2023 16:40

В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»

14.02.2023 16:24

«Сила интеллекта»: на Южном Урале определили сильнейших юных робототехников

14.02.2023 16:07

С участника СВО сняты ложные обвинения в бегстве с полигона под Чебаркулем

14.02.2023 15:49

В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки

14.02.2023 15:26

ВТБ запустит обратный выкуп золота

14.02.2023 15:08

Какие трамвайные пути отремонтируют в Челябинске в 2023 году

14.02.2023 14:30

Южноуральский спортсмен позвал болельщиков на Кубок Евразии

14.02.2023 13:50

Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины

14.02.2023 13:44

Челябэнерго обеспечил выдачу мощности современному лыжному центру в Челябинске

14.02.2023 13:43

В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу

14.02.2023 13:34

Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест

14.02.2023 13:14

После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода

14.02.2023 13:11

И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда

14.02.2023 13:08

Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс

14.02.2023 13:01

Южноуральский горнолыжник одержал победу на чемпионате России

14.02.2023 12:37

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку

14.02.2023 12:04

Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора

14.02.2023 11:57

За приставов Челябинской области ответит Полина