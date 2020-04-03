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В Челябинской области начинает работу школьный интернет-канал в помощь старшеклассникам

Общество
Сегодня, 16:48
Автор: 
Олеся Денисова

С понедельника, шестого апреля, в Челябинской области начнется вещание регионального школьного интернет-канала, который поможет учащимся лучше подготовиться к экзаменам в условиях дистанционного обучения.

Как сообщил сегодня губернатор Алексей Текслер, с понедельника, шестого февраля, школы переходят на дистанционный формат обучения. «Школы с понедельника перейдут в режим дистанционного обучения и электронных образовательных технологий», проинформировал глава региона. С 26 марта по пятого апреля все школы региона были закрыты.

В дистанционном режиме учащимся предстоит готовиться и к выпускным экзаменам, которые в этом году будут проходить позже обычных сроков из-за эпидемии коронавируса.

Как пояснили в Рособрнадзоре, готовятся документы о переносе сроков начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня. Сроки вступительных экзаменов в вузах перенесут на две - четыре недели.

В прошлые годы выпускники южноуральских школ показывали высокие результаты на единых государственных экзаменах и на олимпиадах. «Наши школьники одни из лучших в России по результатам ЕГЭ, молодые люди региона всегда лидеры на разных олимпиадах, соревнованиях не только интеллектуальных, но и спортивных», - подчеркивал Алексей Текслер.

Для поддержание высокой планки подготовки в условиях дистанта, когда требуется больше самостоятельности и ответственности, в помощь старшеклассникам области создают интернет-телевидение.

«Контент канала пока будет ориентирован на выпускников 9-11-х классов, которым предстоит итоговая аттестация. Даже с учетом того, что сроки немного сдвинуты», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки области Александр Кузнецов.

Оператором школьного интернет-канала в Челябинской области будет Центр оценки качества и информатизации образования. «Будем снимать дополнительно уроки в школах в том числе, привлекать педагогов. Важно попасть в школьную программу, сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ, делая акцент на те темы, которые вызывают наибольшее затруднение у учеников», - отметил Александр Кузнецов.

Параллельно министерство прорабатывает вопрос, как представить в сети дополнительное образование. «Это сложнее, потому что нет жестких стандартов. И не все направления можно представить в сети», - рассказал Александр Кузнецов.

Как отмечает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, зачисление абитуриентов в вузы планируется во второй половине августа, так как в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год 1 сентября.

«Думаю, такой ресурс будет очень полезен моему сыну, который как раз является учеником одиннадцатого класса. Артем очень серьезно относится к учебному процессу, он настроен на качественную подготовку к ЕГЭ. Я обязательно расскажу ему об этом интернет-канале и прослежу, чтобы он его смотрел. Уверена, там окажется много действительно важной и полезной информации, которая поможет моему сыну сориентироваться и хорошо сдать выпускные экзамены», - отметила Анна Иванова.

Автор: 
Олеся Денисова
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