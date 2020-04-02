В Челябинской области начнут обследовать на коронавирус пожилых жителей

С понедельника, шестого апреля, в Челябинской области начнут обследовать на коронавирус жителей старше 65 лет, с сегодняшнего дня – медработников, контактирующих с заболевшими.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе ежедневного брифинга второго апреля.

«С понедельника начнем исследование граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и признаки ОРВИ», - рассказал глава региона.

С сегодняшнего дня начинается обследование медработников, которые работают при заборе анализов в медучреждениях и непосредственно с больными и зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, по словам губернатора, медучреждениям дана рекомендация в случае любых жалоб на ухудшение самочувствия и появления симптомов заболевания у медработников немедленно проводить соответствующие исследования.

«Далее планируем вовлекать все большее количество наших жителей на обследование на коронавирус», - заверил Алексей Текслер.

По его словам, за минувшие сутки проведено 862 исследования, в том числе 359 анализов сделано силами лаборатории минздрава, 503 – силами Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, всего медицинскими организациями Челябинской области обследовано на новую коронавирусную инфекцию 7 тысяч 824 человека, в том числе 6 тысяч 987 человек - лабораторией федерального центра гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) в Челябинске, 680 - областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 95 – лабораторией ЦГиЭ ФМБА России в Озерске, 62 – муниципального диагностического центра.

На сегодня в области официально подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции и семь условно положительных случаев. Заболевшие южноуральцы находятся в изолированных боксах инфекционных отделений городских больниц Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

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