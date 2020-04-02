ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

Общество
Сегодня, 10:30
Автор: 
Олеся Денисова

За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге второго апреля.

 

Таким образом, на сегодня подтвержден 21 случай коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Кроме того, еще зарегистрировано три человека с условно положительными результатами на COVID-19. В общей сложности таких пациентов в области семь. Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

По словам Алексея Текслера, двое больных средней степени тяжести. У двоих заболевших пневмонии. Одна у человека с подтвержденным диагнозом и одна у пациента с условно положительным результатом на коронавирус. «Эти пациента находятся не на искусственной вентиляции легких и врачи постоянно контролируют их состояние здоровья», - отметил губернатор.

Напомним, текущая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. В большинстве регионов страны введен режим самоизоляции, в том числе и во всех субъектах Уральского федерального округа.

Читайте нас там, где Вам удобно!
Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:01
В Челябинской области отделения Почты России возобновили свою работу
Общество
Сегодня, 10:19
Кузнецов: Очного формата обучения в школах Челябинской области ожидать не стоит
Федерация
Вчера, 23:49
Курганская область приостанавливает автобусное сообщение с соседними регионами
Общество
Вчера, 22:15
Число больных коронавирусом в России достигло 2777, в УрФО - 68
Сегодня, 01:22
Текслер – главам: Считаю, что меры, которые мы ввели, оправданны
Вчера, 22:55
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 22:15
Число больных коронавирусом в России достигло 2777, в УрФО - 68
Вчера, 18:18
Магнитогорские депутаты соблюдают все ограничительные меры
Вчера, 13:02
Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области
Вчера, 12:50
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Вчера, 12:46
Блиц-опрос Алексея Текслера по коронавирусу
Вчера, 11:19
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Вчера, 10:35
Сегодня в Челябинске продезинфицируют более 30 улиц
Вчера, 10:28
Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска
Общество
Сегодня, 10:19
Кузнецов: Очного формата обучения в школах Челябинской области ожидать не стоит
Экономика
Вчера, 13:30
«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии
Новости
Вчера, 23:49
Федерация
Курганская область приостанавливает автобусное сообщение с соседними регионами
Вчера, 22:55
Общество
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 18:31
Происшествия
В Челябинске в офисе дорожного подрядчика, получавшего крупные контракты, прошли обыски
Вчера, 18:24
Экономика
Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов
Вчера, 17:56
Культура
Прокуратура требует, чтобы чиновники отремонтировали здание Пассажа братьев Яушевых
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 22:55
Общество
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 12:50
Общество
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Вчера, 10:35
Общество
Сегодня в Челябинске продезинфицируют более 30 улиц
Вчера, 10:28
Общество
Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска
Вчера, 09:52
Общество
В Челябинской области перестали выдавать права и регистрировать авто
Теги
коронавирус
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика