В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге второго апреля.

Таким образом, на сегодня подтвержден 21 случай коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Кроме того, еще зарегистрировано три человека с условно положительными результатами на COVID-19. В общей сложности таких пациентов в области семь. Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

По словам Алексея Текслера, двое больных средней степени тяжести. У двоих заболевших пневмонии. Одна у человека с подтвержденным диагнозом и одна у пациента с условно положительным результатом на коронавирус. «Эти пациента находятся не на искусственной вентиляции легких и врачи постоянно контролируют их состояние здоровья», - отметил губернатор.

Напомним, текущая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. В большинстве регионов страны введен режим самоизоляции, в том числе и во всех субъектах Уральского федерального округа.

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