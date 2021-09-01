В Челябинской области нашли способ мотивации студентов к вакцинации от ковида

В Челябинской области все вакцинированные студенты, вне зависимости от возраста, получат бесплатную трехмесячную подписку СберПрайм.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер и объявил о старте акции первого сентября.

«С сегодняшнего дня все студенты Челябинской области, вне зависимости от формы обучения, при вакцинировании будут получать промокод от СберПрайма. Я думаю, что это будет своего рода мотивацией для принятия решения поставить прививку от коронавируса», - рассказал Алексей Текслер и призвал студентов всех вакцинироваться.

В акции принимают участие крупнейшие вузы, расположенные в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, вакцинированные студенты получат бесплатный доступ к цифровым сервисам по подписке СберПрайм на три месяца: просмотр фильмов и сериалов на Okko, более 45 миллионов музыкальных треков и подкастов без рекламы на Сберзвуке, доставка продуктов на дом, облачное хранилище файлов на Сбердиске и экономия при услугах заказа такси «Ситимобил» и при использовании других полезных цифровых сервисов.

Дополнительно студентам, поставившим прививку, при заказе от одной тысячи рублей в СберМегаМаркете будет предоставлен промокод на 500 рублей, которые они могут использовать для покупок товаров в СберМегаМаркете.

Акция коснется как только что вакцинированных, так и привитых ранее учащихся средне-специальных и высших учебных заведений. Напомним, к началу нового учебного года прививку от ковида поставили порядка девяти тысяч студентов (около 10% от их общего числа).

«Сбер поддерживает инициативу правительства Челябинской области по вакцинации жителей региона и особенно - молодых людей. Студенты - главный двигатель прогресса, поэтому необходимо, чтобы они тоже осознавали, как важно вовремя прививаться, защищать себя и близких от ковида. А в качестве дополнительного стимула мы предоставляем привившимся студентам промокоды на сервисы экосистемы», - отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

По словам руководителя Челябинского отделения, Сбер предоставляет возможность своим работникам поставить прививку. Многие сотрудники Сбера уже воспользовались шансом защититься от тяжёлых форм коронавируса. «На сегодня у нас привито больше 82% работников, и такая высокая доля вакцинированных уже дает эффект - заболеваемость в коллективе снизилась и ни у одного привитого сотрудника не диагностировали ковид в тяжелой форме», - поделился Денис Чугунов.

Кроме того, с первого сентября на территории крупнейших вузов организованы пункты вакцинации от коронавируса. Каждая организация разместит на своем сайте график работы пункта. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Студенты, поставившие до конца года прививку, на выходе из пункта будут получать промокоды,

Студенты, поставившие прививку на других площадках, например, в поликлиниках или ТРК, смогут получить промокод на площадке вузов в день проведения вакцинации у сотрудников Сбера или образовательной организации.

Студенты, не имеющие карты Сбера, могут обратиться за ее получением в ближайшее отделение банка. Карты выдаются бесплатно. Сейчас с вузами Челябинской области прорабатываются дистанционные способы выдачи промокодов через личный кабинет студента.