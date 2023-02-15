В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей

В Челябинской области 2023 год наступил для 141-го долгожителя в возрасте ста лет и старше.

Как сообщает Челябинскстат, в числе перешагнувших вековой рубеж, по данным на первое января текущего года, - 49 мужчин и 92 женщины.

Основная часть южноуральцев (118 человек), чья жизнь длится дольше века, - городские жители. В их числе сорок мужчин и 78 женщин.

В деревнях и селах Челябинской области на начало этого года проживало 23 ровесника века – девять справивших столетие представителей сильного пола и 14 – слабого.