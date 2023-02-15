15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
15.02.2023
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
15.02.2023
Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023