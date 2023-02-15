В Челябинской области посчитали мужчин и женщин

Челябинскстат посчитал жителей Южного Урала (с учетом итогов всероссийской переписи населения 2020 года): как оказалось, женщин в регионе ощутимо больше - почти на триста тысяч.

По данным на первое января ушедшего года, население Челябинской области составляло три миллиона 421 тысячу 556 человек, в том числе один миллион 568 тысяч 338 представителей сильного пола и один миллион 853 тысячи 218 представительниц слабого. Таким образом, с численным перевесом в 284 тысячи 880 человек побеждают женщины.

Львиную долю южноуральцев составляют городские жители. Это два миллиона 826 тысяч 740 человек. Здесь разрыв между мужчинами и женщинами составляет 257 тысяч 482 человека – в пользу последних (в городах проживают один миллион 284 тысячи 629 мужчин и один миллион 542 тысячи 111 женщин).

Сельское население Челябинской области составляло на первое января 2023 года 594 тысячи 816 жителей. Это 283 тысячи 709 мужчин и 311 тысяч 107 женщин (представительниц прекрасной половины человечества в деревнях и селах Южного Урала на 27 тысяч 398 больше, чем представителей сильного пола).