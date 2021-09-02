В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита

Власти Челябинской области не планировали и в дальнейшем не намерены ограничивать продажу спиртных напитков в местах общепита, в том числе и на пешеходной улице Кировка в Челябинске.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Сушков, курирующий вопросы сельского хозяйства и алкогольного регулирования.

Вице-губернатор отметил, что в последнее время в СМИ стали появляться публикации о намерениях власти ограничивать время реализации алкоголя на территории региона - в местах общепита, ресторанах и кафе.

«Первое и главное. Сама идея о том, чтобы ограничить время реализации спиртных напитков в заведениях общепита ни на Кировке, ни на каких-либо еще улицах в правительстве области в принципе не рассматривалось и не рассматривается», - заверил Сергей Сушков.

Вице-губернатор особо подчеркнул, что федеральным законом №171 властям субъектов Федерации запрещено своими нормативным актами изменять время торговли алкоголя для мест общепита, ресторанов, кафе. «Мы имеем право устанавливать время и ограничивать время торговли только в местах розничной торговли и в магазинах», - пояснил Серей Сушков.

Кроме того, областные власти понимают, что введение новых ограничений может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе, который и так с трудом восстанавливается после прошлогодних ковидных ограничений.

«Мы прекрасно понимаем, что сфера услуг и так сейчас с большими усилиями восстанавливается после вынужденных ограничений прошлого год из-за пандемии. Лишать бизнес существенной доли доходов рискованно даже с точки зрения экономики», - отметил Сушков.

Вице-губернатор заверил, что власти и в дальнейшем не планируют обсуждать вопрос ужесточения правил торговли алкоголем в регионе. «В целом в этой теме поставлена точка и не стоит ее дальше развивать. Это заставляет сильно переживать бизнес. Все-равно такая мера принята не будет и не может быть принята», - подытожил Сергей Сушков.

Вместе с тем в Челябинске сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором, минсельхозом и прокуратурой практически в ежедневном режиме проводят рейды по Кировке и по местам общепита. Проверяется соблюдение масочного режима, санитарных норм, установленных правил реализации алкоголя и курения посетителями кальянов.