В Челябинской области - новый максимум по числу заболевших ковидом за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 432 новых случая коронавирусной инфекцией COVID-19, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 429 заболевших и прирост 0,9%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

С начала пандемии подтверждено 106 тысяч 479 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 201 пациент, переболевший ковидом (днем ранее - 211). С начала пандемии 88 тысяч 404 жителя сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 29 жителей с коронавирусом. Всего ковид оборвал жизни пяти тысяч 255 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них три тысячи 985 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 12 тысяч 778 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 12 тысяч 576 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.