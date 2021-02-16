В Челябинской области от ковида за сутки умерли 14 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано еще 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 14 человек скончались, сообщили в региональном минздраве.
«Подтверждено 49 489 случаев заболевания COVID-19 (+ 255 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников нет)», - озвучили в минздраве области.
В минувшие сутки скончались 14 человек. Восемь от ковида, шестеро – от других заболеваний, где коронавирус был сопутствующим.
Продолжают борьбу с COVID-19 шесть тысяч 23 человека. Выздоровели и выписаны из больниц более 41 тысячи пациентов.
Напомним, накануне от коронавируса скончались 12 южноуральцев.