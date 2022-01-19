В Челябинской области откроют ковидные поликлиники

В связи с прогнозируемым ростом числа заболевших коронавирусом в крупных городах Челябинской области будут открыты ковидные поликлиники, куда сможет обратиться любой житель области с признаками вирусной инфекции. Это позволит разгрузить обычные поликлиники, а пациентам оперативно пройти тестирование и получить необходимую помощь и больничный.

Об этом рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт на брифинге 19 января.

«Принято решение и об открытии так называемой ковидной поликлиники, где, соответственно, будет максимально развернуто количество кабинетов для проведения экспресс ПЦР-тестирования.

Такая поликлиника будет открыта на базе грязелечебницы в центре города (Челябинск, улица Воровского, 9А). Она будет создана по типу мега-пункта вакцинации (который сначала работал во Дворце спорта «Юность», потом в КРК «Мегаполис»).

По словам Ирины Альфредовны, в ковидную поликлинику сможет обратиться любой житель области (не будет территориальных ограничений), который почувствует недомогание или у него появятся какие-то другие катаральные симптомы. Там будет работать большое число кабинетов для проведения экспресс-тестирования, а также большое количество врачей для первичного приема в случае подтверждения ковида.

«В случае положительного результата здесь же будет осуществляться осмотр врача, выписка больничного и выдача лекарств, максимально быстро, и оперативная передача актива по месту жительства», - уточнила первый вице-губернатор.

Прием пациентов ковидная поликлиника в Челябинске начнет с 26 января. В эти же сроки планируется открыть аналогичную поликлинику в Магнитогорске на базе горбольницы № 3. «Если будет достаточно большой наплыв пациентов, будем думать ещё об учреждениях, которые переводить в такой формат работы», - отметила Ирина Альфредовна. Такие поликлиники могут быть открыты в Миассе и Златоусте.

В случае необходимости ковидные поликлиники будут переведены на круглосуточный режим работы.

По мнению первого вице-губернатора, ковидные поликлиники будут психологически комфортнее для людей. В них можно будет за 15 минут пройти экспресс-тест и узнать результат, оценить риски, получить консультацию врача и даже лекарство (в случае положительного теста). Больничные планируется оформлять дистанционно.

Кроме того, все обычные поликлиники города и области они также будут работать с использованием экспресс-тестов и дистанционным открытием больничных.