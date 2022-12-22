В Челябинской области открыли первый модульный участковый пункт полиции

В Челябинской области в поселке Вахрушево открыли первый модульный участковый пункт полиции. Его возвели буквально за полтора месяца.

С инициативой внедрения в регионе практики других территорий России по созданию модульных пунктов выступил начальник главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Идею поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Появление нового участкового пункта позволит создать более комфортные условия для граждан, которым проще станет обращаться в правоохранительные органы со своими бедами и проблемами, а полицейским - оперативнее разрешать те или иные конфликтные ситуации, быстрее оказывать помощь местным жителям.

Открытый в поселке Вахрушево модульный участковый пункт полиции полностью готов к эксплуатации. Помимо проведенных работ по сборке модульных конструкций, подключены все коммуникации, благоустроена территория здания, обеспечена антитеррористическая защищенность. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и иного специального оборудования по последнему слову техники. Также данный пункт подключен ко всем необходимым инженерным системам.