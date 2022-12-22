22.12.2022
В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом
22.12.2022
В Челябинске затопило Комсомольский проспект
22.12.2022
В Троицке отменили занятия в школах в первую смену, но не для всех
22.12.2022
В Челябинске пожарные реанимировали угоревшего на пожаре мужчину
22.12.2022
Челябинцы не смогли самостоятельно покинуть горевший на Комсомольском проспекте троллейбус
21.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря (18+)
В Челябинской области открыли первый модульный участковый пункт полиции
06.12.2022
Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
28.11.2022
Котова поручила продолжить работу по профилактике IT-преступлений
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022