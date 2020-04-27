В Челябинской области пациентам с коронавирусом без симптомов болезни разрешили лечиться дома

В Челябинской области пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая протекает без каких-либо клинических симптомов, разрешили лечиться на дому.

Об этом рассказала первый губернатор Ирина Гехт на брифинге 27 апреля.

«Заболевшие коронавирусом, которые не имеют клинических симптомов заболевания, могут оставаться дома для наблюдения», - рассказала Ирина Альфредовна. Соответствующий приказ принял в пятницу, 24 апреля, региональный минздрав.

«При этом мы сохраняем для таких пациентов возможность для госпитализации, если они изъявят такое желание», - уточнила первый вице-губернатор.

Единственное требование, которое будет предъявляться к таким пациентам, - обязательная самоизоляция. В случае его нарушения, такого больного в принудительном порядке госпитализируют.

До настоящего момента всех жителей области, у которых был подтвержден коронавирус, в обязательном порядке госпитализировали в инфекционные больницы, которые перепрофилированы для лечения ковидных больных.

Так, пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь, у которого первый анализ показал наличие коронавируса в организме, но при этом не было ни одного признака болезни, вынужден был провести почти две недели в отдельном боксе инфекционной больницы и испытать немало неприятных минут в ожидании результатов второго и третьего анализов. Домашняя изоляция прошла бы с меньшими потерями нервных клеток.

В России большинство регионов уже давно приняли решение о лечении на дому бессимптомных больных коронавирусом. В Москве дома лечатся и пациенты с легкой степенью ковида.