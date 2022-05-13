13.05.2022
В Троицке главбух подозревается в мошенничестве
13.05.2022
В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд
13.05.2022
ММК: машинное зрение на страже экологии
13.05.2022
В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор
12.05.2022
В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон
12.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд
11.05.2022
КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области
05.05.2022
В Аше по материалам КСП и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
30.04.2022
Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел
27.04.2022
Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022