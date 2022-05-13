В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

В Челябинской области снижается коэффициент напряженности на рынке труда - соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий. Но показатель пока остается выше уровня начала года.

По состоянию на 12 мая 2022 года коэффициент напряженности составил 0,67, месяц назад - 0,71, на начало года – 0,61. Год назад этот показатель был выше – 1,46.

В центрах занятости населения региона в настоящее время имеется 30 тысяч 807 вакансий, заявленных работодателями (месяц назад - 29 тысяч 479 вакансий). На начало года было на восемь тысяч вакансий больше - 37 тысяч 854 вакантных рабочих места.

Число трудоустроенных безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сокращается. В апреле 2022 года было трудоустроено 2255 безработных, в апреле 2021 года – 4648 человек.

Количество безработных граждан, которые приступили обучению по направлению службы занятости, по сравнению с прошлым годом также сократилось: в апреле 2022 года – 561 человек, в апреле 2021 года – 1018 человек.

При этом сокращается число безработных, состоящих на учете в центрах занятости. По состоянию на 12 мая официально ищут работу 17 тысяч 490 человек, на первое мая – 17 тысяч 939 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы на первое мая был равен 0,97%, на первое января – 1,13%

«Результаты мониторинга … позволяют сделать вывод, что основные показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд относительно аналогичных показателей 2020 и 2021 года (АППГ:», - подчеркнули Контрольно-счетной палате области.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу постоянно мониторить ситуацию на рынке труда и сохранить занятость.