В Челябинской области появятся новые пригородные поезда и туристические маршруты 

В Челябинске обсудили перспективы развития пассажирских железнодорожных перевозок и организацию туристических маршрутов рамках Дня Южно-Уральской железной дороги при участии регионального правительства. Мероприятие состоялось в Диспетчерском центре управления перевозками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, ключевыми темами обсуждения стали перспективы развития пригородного и дальнего железнодорожного сообщения, организацию туристических маршрутов и возможность интеграции железнодорожного транспорта в процесс создания туристической логистики в регионе, в том числе мультимодальных перевозок.

Так, например, планируется продление «Ласточки» Челябинск - Магнитогорск до станции Новоабзаково, где поблизости расположен популярный горнолыжный курорт. Также полностью готова инфраструктура для запуска маршрута Челябинск- Сатка.

«У железной дороги и области много совместных проектов по развитию пассажирских перевозок и городских территорий, - отметил заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов. – На сегодняшний день у нас есть и подвижной состав, и развитая инфраструктура, и интересные маршруты, знаковые места. Основная задача – связать все части в единую систему. ЮУЖД готова принимать активное участие в обеспечении транспортной доступности туристических объектов. Надеемся, на активное участие туроператоров по созданию пакетных предложений и развитию туристических перевозок на Южном Урале».

В свою очередь заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал о развитии пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на территории Челябинской области.

«Правительством региона уделяется большое внимание развитию пригородного железнодорожного сообщения. В этом году совместно с Южно-Уральской магистралью сделано очень много: обновили подвижной состав, удалось продлить «Ласточку» до Магнитогорска и увеличить частоту рейсов. Также налаживаем межрегиональные перевозки – уже в ноябре запускаем «Орлан» Челябинск – Екатеринбург», – подчеркнул Александр Егоров.

В рамках мероприятия участники обсудили концепцию благоустройства привокзальной площади в Челябинске. Проект предусматривает комплексный подход к организации полезного пространства в увязке с движением городского и междугороднего транспорта, а также реставрацию памятника «Сказ об Урале». Проект направлен на экспертизу и планируется к реализации в 2024 году.