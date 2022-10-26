26.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
26.10.2022
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
26.10.2022
В Челябинской области появятся новые пригородные поезда и туристические маршруты
26.10.2022
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
26.10.2022
Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке
26.10.2022
Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области
В Челябинской области появятся новые пригородные поезда и туристические маршруты
25.10.2022
«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре
24.10.2022
Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
11.10.2022
Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022