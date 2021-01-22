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В Челябинской области привито от ковида более 11,8 тысячи жителей

В Челябинской области поставили прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 более 11,8 тысячи жителей.

«По состоянию на 22 января вакцинировано против коронавирусной инфекции 11 тысяч 823 человека», - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 22 января.

К настоящему моменту в регион поступило 11 тысяч 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V», создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). Плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы.

На следующей неделе в Челябинскую область поступит 55 тысяч 600 доз вакцины от ковида. В феврале в регионе ожидают еще 90 тысяч 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».

В регионе открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях.

В первоочередном порядке прививают медицинских и социальных работников, учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников МВД, жителей от 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания.

На сегодня самый высокий процент иммунизации регистрируется в группах риска - медицинские работники, педагоги, сфера услуг. Самый низкий уровень иммунизации отмечается на крупных предприятиях, где строго соблюдались все нормы санитарной безопасности.

«Предприятия для нас в приоритете на вакцинацию, с учетом того, что там малое количество переболевших и высоки риски и велики риски по заражению новой коронавирусной инфекцией, - подчеркивает Ирина Гехт. - Предприятия активно включились в процесс вакцинации. Сегодня достаточно плотная работа ведется с предприятиями по вакцинации их сотрудников. Это и Магнитогорский металлургический комбинат, ЧТПЗ, ЧКПЗ, Мечел».

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.