В Челябинской области призывники все реже уклоняются от армейской службы

В Челябинской области год от года уменьшается число молодых людей призывного возраста, уклоняющихся от армейской службы. Теперь это единичные случаи.

Об этом сегодня, второго ноября, на пресс-конференции в редакции издания «АиФ-Челябинск» заявил военком региона Андрей Максуров.

«Армия – это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек. Радует, что сегодня многие наши юноши понимают: служба Родине – не в тягость, это их почетный долг. «Косить» от армии становится немодно», - подчеркнул военный комиссар Челябинской области.

По его словам, прохождение военной службы по призыву открывает перед южноуральцами двери во многие сферы профессиональной деятельности. И ребята это прекрасно понимают. Перспективы карьерного роста выше у служивших, отметил военком.

«Данный факт подтверждается тем, что количество граждан, не являющихся в военные комиссариаты, с каждым годом существенно уменьшается», - сказал Андрей Максуров.

Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством уклонистам может грозить как административная ответственность (размер штрафа достигает двухсот тысяч рублей), так и уголовная (до двух лет лишения свободы).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», осенняя призывная кампания стартовала в России первого ноября. До 31 декабря Челябинская область должна направить на армейскую службу около трех тысяч человек.