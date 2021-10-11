В Челябинской области продолжает снижаться число официальных безработных

В Челябинской области продолжает снижаться уровень общей и регистрируемой безработицы, численность ищущих работу граждан.

По данным главного управления по труду и занятости населения области, по состоянию на первое октября 2021 года в регионе зарегистрировано 19 тысяч 629 безработных граждан. За неделю (к восьмому октября) из число еще уменьшилось и составило 18 тысяч 960 человек.

«С момента выхода на пиковые значения (август-сентябрь 2020), регистрируемая безработица сократилась в четыре раза и в августе 2021 года вернулась к показателям февраля 2020 года», - отмечают в областном правительстве.

Напомним, пиковые значения безработицы отмечались в 2020 году - 92,7 тысячи человек, на первое августа 2021 года было 23 тысячи 599 безработных на первое сентября – 21 тысяча 450 человек.

По данным мониторинга, самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в двух крупных городах области - Челябинский и Магнитогорский городские округа (0,8%), а также в Копейске (1%); Миасском и Кыштымском округах (1,1%).

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Нязепетровском муниципальном районе (5,0%).

Активно снижается и уровень безработицы в Челябинской области - с максимального 4,92% (в октябре 2020 года) до 1,02% (на восьмое октября). В среднем по России уровень безработицы равен 1,3%.

Регион досрочно выполнил поручение президента Владимира Путина по возвращению на доковидный уровень занятости (к октябрю 2021 года). Губернатор Алексей Текслер потребовал закрепить стабильность в этой сфере.