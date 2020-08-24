ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области продолжает снижаться уровень заболеваемости Covid-19

Общество
Сегодня, 12:03
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области снова снизился. По данным на 24 августа в регионе подтвержден 70 случаев нового заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 71).

В регионе подтверждены 13885 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 2849 людей.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 38 южноуральцев. Всего за период пандемии выздоровели 10655 жителей Челябинской области.

Добавим, что все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

В Челябинской области сейчас разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Возобновлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания,  салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, ТРК, фитнес-центров, зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях, музеев, организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.

При этом в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При первых признаках недомогания не нужно заниматься самолечением и необходимо обращаться к врачу.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:01
В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»
Общество
22.08.20 11:55
В Челябинской области продолжают умирать пациенты с диагнозом COVID-19
Общество
21.08.20 11:51
В Челябинской области изменился уровень заболеваемости Covid-19
Общество
21.08.20 11:41
В Челябинской области от коронавируса умерла 34-летняя женщина
Сегодня, 10:05
В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»
Сегодня, 09:52
Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
Сегодня, 09:29
Дорожники досрочно защитили от износа участки М-5 рядом с Саткой и Златоустом
Вчера, 12:23
В Челябинской области снизился уровень заболеваемости Covid-19
Вчера, 12:15
В Челябинской области за сутки умерли еще четыре человека с коронавирусом
22.08.20 20:32
Алексей Текслер назвал Саткинский район перспективной территорией и пообещал свою поддержку
22.08.20 12:08
В Челябинской области снова увеличился уровень заболеваемости коронавирусом
22.08.20 11:55
В Челябинской области продолжают умирать пациенты с диагнозом COVID-19
22.08.20 09:56
Алексей Текслер выехал с большой инспекцией в Саткинский район
21.08.20 18:12
Челябинская область к началу нового учебного года готова
Общество
Сегодня, 12:01
В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»
Общество
Сегодня, 12:32
Многодетная мать из Челябинска стала призером российского конкурса красоты
Новости
Сегодня, 13:10
Экономика
Алексей Текслер подпишет в Москве соглашение о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод»
Сегодня, 12:36
Происшествия
За два дня южноральцы перевели мошенникам больше двух миллионов рублей
Сегодня, 12:35
Общество
Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК
Сегодня, 12:30
Общество
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Сегодня, 12:06
Федерация
Россиян хотят заставить оплачивать чипирование животных
Материалы рубрики
Сегодня, 12:35
Общество
Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК
Сегодня, 12:30
Общество
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Сегодня, 10:05
Общество
В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»
Сегодня, 09:52
Общество
Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
Сегодня, 09:29
Общество
Дорожники досрочно защитили от износа участки М-5 рядом с Саткой и Златоустом
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика