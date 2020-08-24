В Челябинской области продолжает снижаться уровень заболеваемости Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области снова снизился. По данным на 24 августа в регионе подтвержден 70 случаев нового заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 71).

В регионе подтверждены 13885 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 2849 людей.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 38 южноуральцев. Всего за период пандемии выздоровели 10655 жителей Челябинской области.

Добавим, что все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

В Челябинской области сейчас разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Возобновлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, ТРК, фитнес-центров, зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях, музеев, организаций, осуществляющих спортивную подготовку,

детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.

При этом в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При первых признаках недомогания не нужно заниматься самолечением и необходимо обращаться к врачу.