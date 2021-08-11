В Челябинской области продолжают действовать ковидные ограничения по массовым мероприятиям

В Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продолжают действовать ограничения по заполняемости залов на массовых спортивных и культурных мероприятиях.

В настоящий момент в регионе разрешено проведение массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек. Все мероприятия проводятся только с согласования оперативного штаба правительстве Челябинской области.

«Есть постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в соответствии с которым в регионе могут проводиться массовые мероприятия с числом участников до 500 человек. Мы и в дальнейшем при проведении тех или иных чемпионатов, соревнований будем ориентироваться на критерии Роспотребнадзора», - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Заполняемость залов в учреждениях культуры не должна превышать 75 процентов.

В пресс-службе правительства области уточнили, организаторы спортивных соревнований обязаны на входе в зал измерять зрителям температуру тела посредством бесконтактных термометров.

Кроме того, все участники и гости мероприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Посетителям должна быть предоставлена возможность обработать руки кожным антисептиком. Во время соревнований и тренировок спортсменам и спортивным деятелям разрешается находиться без масок.

«При замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом за неделю и уменьшении коэффициента распространения коронавирусной инфекции по предписанию Роспотребнадзора количество зрителей на трибунах может быть увеличено», - уточнили в пресс-службе правительства области.