В Челябинской области продолжают умирать пациенты с диагнозом COVID-19

В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида».

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии в регионе достигло 331 человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся «ковид» был сопутствующим заболеванием.

У 76-летней женщины медики диагностировали атеросклеротическую болезнь сердца и сердечную недостаточность.

У 73-летнего южноуральца, помимо коронавирусной инфекции, был острый инфаркт миокарда, атеросклероз и гипертоническая болезнь.

Также скончалась 62-летняя жительница области. Она страдала сахарным диабетом, нефропатией и хронической почечной недостаточностью.

Еще у одного умершего были атеросклеротическая болезнь сердца и диффузный мелкоочаговый атеросклероз. Южноуралец ушел из жизни в возрасте 78-ми лет.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером вчера, 21-го августа.

Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и требований социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекция и повышенная настороженности к признакам заболеваний.

И, конечно, не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения.

При первых признаках недомогания нужно обращаться к врачу. Даже небольшая температура должна вызывать тревогу. «Ковид» может протекать и таким образом, а заболевший может оказаться потенциальным переносчиком смертельной инфекции.