В Челябинской области проверят системы оповещения населения

В Челябинской области будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

25 сентября с 11 до 14 часов жители области в течение пяти минут будут слышать характерный сигнал «Внимание всем!». Он существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, стихийного бедствия или военных действий. Сигнал оповещения подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Каждый житель области должен знать о существовании такого сигнала и, услышав звуки электросирен, немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение.

Там где электросирены могут слабо прослушиваться, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.