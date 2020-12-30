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В Челябинской области пятый день подряд снижается число зарегистрированных случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 305 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 306). Суточное число зарегистрированных случаев ковида снижается уже пятый день подряд. Число выздоровевших пока остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 30 декабря в области всего зарегистрировано 35 тысяч 823 случая коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 96 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 144). За весь период пандемии с ковидом справились 21 тысяча 798 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Восемь человек умерли от ковидной пневмонии – четверо мужчин в возрасте 57, 62, 75 и 80 лет и четверо женщин в возрасте 70, 79, 81 и 84 года.

Кроме того, за сутки умерло пять пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – трое женщин и двое мужчин. Причиной смерти 57-летней женщины стали сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз, 67-летнего мужчины – сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, 69-летней женщины - сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, 72-летнего мужчины - атеросклероз церебральных сосудов и гипертоническая болезнь, 83-летней женщины - сахарный диабет и диабетическая нефропатия.

Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 270 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 524 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 746 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня продолжает лечение 12 тысяч 698 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 502). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.