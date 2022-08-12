В Челябинской области расширяют круг получателей выплаты при рождении второго ребенка

В Челябинской области увеличится число семей, которые смогут претендовать на получение региональной выплаты при рождении второго ребенка.

Соответствующий законопроект по поручению губернатора Алексея Текслера внесен в Законодательное Собрание региона.

Как сообщает пресс-служба правительства, на получение региональной выплаты при рождении второго ребенка смогут претендовать теперь и семьи, у которых доход на одного члена не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. С первого июня 2022 года - 28 тысяч 506 рублей. В настоящий момент выплату получают лишь семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Напомним, с первого июня 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина прожиточный минимум (ПМ) повышен на 10%. Алексей Текслер подписал постановление об индексации размера регионального ПМ. В связи с этим были изменены размеры ряда пособий и выплат семьям с детьми.

В настоящее время размер выплаты при рождении второго ребенка в области равен шесть тысяч 844 рубля, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.

Пособие предоставляется ежемесячно вплоть до достижения ребенком возраста одного года.

ДЛЯ СПРАВКИ

С первого июня 2022 года прожиточный минимум в расчете на душу населения в Челябинской области равен 13 тысяч 76 рублей; для трудоспособного населения – 14 тысяч 253 рубля; для пенсионеров – 11 тысяч 245 рублей; для детей – 13 тысяч 688 рублей.

Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) второго ребенка имеют семьи, если ребенок рожден начиная с первого января 2022 года по 30 ноября 2024 года включительно и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (после принятия закона будет двукратный размер ПМ). При назначении учитывается занятость родителей. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Напомним, право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также третьего и (или) последующих детей имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с первого июня 2022 года – 28 тысяч 506 рублей).

Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ или на региональном портале государственных и муниципальных услуг.