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В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

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В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки вновь выросло число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на девятое декабря на карантин по ОРВИ закрыто 193 класса из 84 школ области. Накануне было закрыто 186 классов в 85 школах области, двумя днями ранее - 179 классов из 81 школы региона, в пятницу - 167 классов из 80 школ.

Кроме того, полностью закрыта на карантин по ОРВИ Полоцкая школа в Кизильском муниципальном районе, где обучается 144 ученика.

На карантине по ОРВИ находится также один детский сад в поселке Астафьевский в Нагайбакском районе (в этом дошкольном учреждении всего девять воспитанников).

Полностью закрытых на карантин техникумов и колледжей нет. Обучение организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне – один случай, двумя днями ранее – восемь и четыре заболевших соответственно.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса. «На сегодня нет изолированных классов, как контактных с заболевшим COVID-19. Дети здоровы, допущены к очной учебе», - уточнили в минобрнауки.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне пока не выявлялись, лишь были отмечены единичные случаи парагриппа.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».