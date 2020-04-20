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В Челябинской области растет число муниципалитетов, где выявлен коронавирус

Общество
Сегодня, 17:01
Автор: 
Олеся Денисова

 В Челябинской области заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 19 муниципальных образованиях региона. За сутки добавился один муниципалитет – Катав-Ивановский район. 32-летний пациент приехал из Пензы, у него нет ни одного клинического признака заболевания.

Первое место по числу заболевших по-прежнему держит Челябинск. В областном центре официально подтверждено 35 случаев коронавируса, за сутки добавился один 54-летний пациент. Выписаны по выздоровлению – 19. У шестерых заболевших – пневмония, из них пятеро никуда не выезжали за пределы региона и ни с кем не контактировали. У двоих тяжелая степень заболевания, из них один – 58-летний на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Накануне скончался 66-летний челябинец, который приехал и клиники Москвы (у него была онкология).

Второе место по числу выявленных случаев у Магнитогорска – 19. За сутки добавились трое, всего выписаны четверо, остальные продолжают лечение. У троих выявлена пневмония. Из них один заразился после общения с приехавшим из Армении, один – после контакта с заболевшим и один – никуда не выезжал и ни с кем не контактировал.

На третьей строчке Кизильский район – семь человек. Пятеро выписаны, двое с пневмонией продолжают лечение.

На четвертую позицию вышел Златоуст – шесть официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них один выписан, пятеро продолжают лечение. У двоих пациентов – 63-летнего и 78-летнего - пневмония (тяжелая и легкая степень). Оба никуда не выезжали и ни с кем не контактировали.

В Брединском районе было четверо заболевших, у троих была пневмония. Трое выписаны, один продолжает лечение.

В Верхнем Уфалее уже трое заболевших (плюс один), у всех пневмония.

В Снежинске также три подтвержденных случая (все продолжают лечение). В Красноармейском районе двое заболевших, добавился за сутки один. В Верхнеуральске – двое (у обоих была пневмония, уже выписаны), Миасс – двое (один выписан, один продолжает лечение), Ашинский район – двое (продолжают лечение, у одного пневмония), в Трехгорном – двое (продолжают лечение).

В Сосновском районе один заболевший (пневмония легкой степени), Копейск – один (в больнице), Коркинский район – один (в больнице), Чебаркульский район (в больнице), Уйский район – один (продолжает лечение), в Троицке - один.

В больницах области также проходят лечение трое жителей других регионов - Курганской и Ростовской областей. Они были доставлены в лечебные учреждения Челябинска с аэропорта и железнодорожного вокзала.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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