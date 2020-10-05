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В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников

Общество
Сегодня, 12:10
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Автор: 
Любовь

В Челябинской области за трое суток зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, суточный прирост инфицированных растет. Всего с начала учебного года и по пятое октября в регионе подтверждено 148 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено девять случаев ковида у учащихся образовательных учреждений, в воскресенье – семь случаев, в субботу – шесть.

По состоянию на пятое октября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора не закрыт ни один класс.

Остается высоким число школьников, заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты две школы и244 класса. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным минздрава, за прошедшие сутки обследовано пять тысяч 190 южноуральцев (сутками ранее – четыре тысячи 674 жителя). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь
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