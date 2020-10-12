В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников

В Челябинской области за трое суток зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года и по 12 октября в регионе подтвержден 191 случай ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено девять случаев ковида у учащихся образовательных учреждений, в воскресенье – девять, в субботу – два.

По состоянию на 12 октября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора не закрыт ни один класс. На карантин по ОРВИ закрыто пять школ и 205 классов.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

На утро понедельника, 12 октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 875 случаев коронавируса (плюс 97 новых случаев за сутки). В регионе пока не планируют вводить дистанционное обучение или отправлять школьников на досрочные каникулы.