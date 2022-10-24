24.10.2022
В Челябинске меняют и дублируют адресные таблички и срывают с домов рекламные листовки
24.10.2022
ММК реконструирует коксохимическое производство для снижения нагрузки на окружающую среду
24.10.2022
Экс-директор комитета по строительству Миасса наказан за служебный подлог
24.10.2022
В Челябинске деревья и стены украсили новыми эко-граффити
24.10.2022
ДТП в Уйском районе, где погибла 15-летняя пассажирка, на контроле прокуратуры
24.10.2022
В храме Челябинска будут ежедневно молиться о воинах, в кафедральном соборе – по субботам
В Челябинской области растет число вакансий и снижается количество трудоустроенных
19.09.2022
Под угрозой сокращения оказались 1,1 тысячи южноуральцев, неполный день работают 3,1 тысячи
02.09.2022
В Челябинской области растет число вакансий, но снижается число трудоустроенных
25.08.2022
Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек
31.05.2022
Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
21.10.2022