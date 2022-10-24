В Челябинской области растет число вакансий и снижается количество трудоустроенных

В Челябинской области растет число вакантных рабочих мест и снижается количество трудоустроенных. На одного ищущего работу южноуральца приходится по две вакансии.

В октябре в центры занятости поступила информация от работодателей о наличии 41 тысячи 210 вакантных рабочих мест, в начале сентября было 36,5 тысячи вакансий, в начале августа – 36,1 тысячи. На начало года - 37 тысяч 854 вакантных рабочих места.

Число трудоустроенных безработных граждан сокращается. С начала октября было трудоустроено чуть более двух тысяч человек, в сентябре - 2537 безработных, в августе – 3967 человек, в июле – 5144, в июне – 6898 человек (максимальный месячный показатель за год). Аналогичная тенденция отмечалась и в прошлом году, правда, количество нашедших работу южноуральцев было больше.

Снижается и коэффициент напряженности на рынке труда - соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий.

По состоянию на 24 октября коэффициент напряженности составил 0,45 (то есть по две вакансии на одного безработного), на начало октября – 0,5, на начало года – 0,61. Год назад этот показатель был выше – 1,46 (на три безработных одна вакансия).

Растет и количество безработных граждан, которые приступили обучению по направлению службы занятости: в сентябре – 751, в августе – 648.

При этом сокращается число безработных, состоящих на учете в центрах занятости. По состоянию на 24 октября официально ищут работу 14,1 тысячи человек, на начало октября – почти 16 тысяч, на начало года – 20 тысяч 889.

Уровень зарегистрированной безработицы – 0,86%, на первое января 2022 года – 1,13%