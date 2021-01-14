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В Челябинской области растет число заболевших учителей в школах, один класс отправлен на карантин

В Челябинской области растет количество педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям. Один класс отправлен на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, по состоянию на 14 января 683 педагога школ области находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. Накануне на больничном были 555 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

«На карантине по ОРВИ находится один класс», - уточнили в министерстве.

Кроме того, в регионе нет ни одного учебного заведения и класса, которые бы находились на изоляции как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.