В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Челябинской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться эпидемической», - констатировали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе в целом повысился на 13% (неделей ранее – на 11,2%). Наибольший рост отмечен в группе школьников от семи до 14 лет – на 23,1%. На карантин закрыто 107 классов в 46 школах. Заболеваемость среди взрослых выросла на 11,6%, детей 3-6 лет – на 7,5%, детей до трех лет – на 6,1%.

В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 27,5%, в том числе среди взрослого населения - на 67,2%, среди детей 7-14 лет – на 4%, среди детей до трех лет – на 1,8%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости детей 3-6 лет.

В регионе продолжает расти активность гриппа «В». Удельный вес этого вируса от числа всех обследованных больных составляет 4,9% (неделей ранее – 3,5%). Также активно выявлялись возбудители РС-инфекции, парагриппа, риновиновирусной, бокавирусной, метапневмовирусной и сезонной коронавирусной инфекции.