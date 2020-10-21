В Челябинской области разрабатывают механизмы стимулирования к трудоустройству в скорую

В Челябинской области разрабатывают механизмы поддержки, стимулирования, мотивации к трудоустройству в скорую помощь.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге.

«Отрабатываем механизмы поддержки, стимулирования, мотивации к трудоустройству в скорую помощь», - рассказала Ирина Альфредовна и напомнила, что это было поручение губернатора Алексея Текслера.

Кроме того, поступило предложение от челябинской станции скорой помощи о введении программы, аналогичной программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор», для врачей скорой.

«Думаю, в скором времени мы дополнительно меры такие – по привлечению новых сотрудников к работе на скорой – примем на уровне субъекта. Поручение дал губернатор, и сегодня мы рассматриваем все возможные варианты. В ближайшее время будем готовы предложить», - сообщила Ирина Гехт.

Кроме того, планируется организовать дополнительную подготовку для ординаторов на станциях скорой помощи. После их планируют направить на выезды, чтобы разгрузить бригады, работающие сегодня в круглосуточном режиме.

Напомним, Ирина Альфредовна поставила перед минздравом задачу, до конца недели принять на работу 60 фельдшеров (из числа студентов старших курсов медицинских колледжей), из их числа сформировать 20 бригад и вывести на линию.

В настоящее время скорая медицинская помощь на территории Челябинской области оказывается 269 бригадами. Они обслуживают около 4-4,5 тысячи вызовов за сутки.