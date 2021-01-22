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В Челябинской области снижается число выявляемых за сутки случаев ковида

В Челябинской области на текущей неделе регистрируется постепенное снижение числа выявляемых за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлено 293 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее было 294, в начале недели - 302). С начала пандемии в области зарегистрировано в общей сложности 42 тысячиа 654 случая коронавирусной инфекции.

Смертность от ковида пока остается высокой. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 16 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее - 15). Одиннадцать человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 565 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 696 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 869 человека – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Накануне выписано 373 пациента с ковидом (днем ранее выздоровел 361 человек). С начала пандемии справился с коронавирусной инфекцией 28 тысяч 641 житель.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 22 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 406 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 502).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.