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В Челябинской области снижается смертность от коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло десять пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - шесть человек, от других причин – четыре (это ниже показателя предыдущего дня, когда скончалось 14 человек с ковидом).

Подтверждено 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, школьников в числе вновь заболевших нет (сутками ранее на Южном Урале было подтверждено больше случаев - 255).

На сегодняшний день число больных COVID-19 составляет в регионе 5 916 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за прошедшие сутки из медучреждений Южного Урала выписали 346 человек. Всего с начала пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 41 842 пациента.

За время эпидемии в Челябинской области было проведено 1 535 647 исследований на коронавирус методами ИФА и ПЦР (за прошедшие сутки - 6722 теста).