В Челябинской области снизят налоговую нагрузку на часть жителей и предпринимателей

Челябинская область планирует снизить нагрузку на часть жителей и предпринимателей. Соответствующие поправки в региональные законы рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона, которое прошло в режиме ВКС.

Провел заседание комитета заместитель председателя Законодательного Собрания области Юрий Карликанов.

Принимавший участие в заседании комитета председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш подчеркнул, что изменения коснулись транспортного налога и были рассмотрены на трех заседаниях комитетов Законодательного Собрания - по социальной политике, по промышленной политике, а также по экономической политике и предпринимательству.

Одно из изменений в закон о транспортном налоге расширяет понятие льготной категории налогоплательщиков «многодетная семья». Законопроект предполагает, что льготной ставкой по транспортному налогу смогут воспользоваться многодетные семьи, имеющие детей старше 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения.

«С 2022 года льготная налоговая ставка один рубль будет распространяться не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме», - отметил Юрий Карликанов.

Еще одно изменение предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога по грузовым автомобилям, автобусам и другим самоходным машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (кроме мотосаней и снегоходов) резидентов и управляющие компании промышленных технопарков Челябинской области – на пять лет. А также резидентов и управляющие компании особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области – на 10 лет.

«Преимущество использования льготы заключается в высвобождении денежных средств названных категорий налогоплательщиков за счет экономии по налоговым платежам и направлении их на инвестирование в свое дальнейшее развитие», - пояснил коллегам один из инициаторов данного законопроекта, депутат Законодательного Собрания Владимир Дрёмов.

Инициаторы подчеркивают, законопроект был разработан для улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также в продолжение работы по обеспечению условий для создания и развития промышленной инфраструктуры на его территории.

Кроме этого, депутаты одобрили изменения в региональный закон «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области».

Поправки, поступившие в закон, отражают предложения предпринимательского сообщества и предусматривают устранение неопределенности в применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими одновременно не одну, а несколько видов экономической деятельности, для которых в Челябинской области установлены льготные ставки налога.

«Устанавливается порядок, предусматривающий, что при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями одновременно нескольких видов деятельности, для которых в законе установлены пониженные налоговые ставки, их суммарная доля доходов определяется совокупно и применяется та налоговая ставка по виду деятельности, на который приходится наибольшая часть дохода компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с первого января 2021 года», - пояснил Юрий Карликанов.

Комитет по бюджету и налогам поддержал законопроекты и проголосовал за их принятие Законодательным Собранием в первом и третьем чтениях, минуя процедуру второго чтения.