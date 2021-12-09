09.12.2021
В Челябинской области сохраняется уровень суточной смертности от ковида
09.12.2021
В Челябинске перенесут трамвайную остановку по улице Российской
09.12.2021
К ситуации в селе Варна, где гимназисты учатся в верхней одежде и под «дождем», подключилась прокуратура
09.12.2021
Регионам хотят разрешить избирать парламенты без партийных списков
09.12.2021
Российская космонавтка отправится на орбиту на американском корабле
09.12.2021
На выплаты родителям-одиночкам выделят дополнительные 14 млрд рублей
В Челябинской области сохраняется уровень суточной смертности от ковида
08.12.2021
Текслер: У нас нет запрета на проведение новогодних утренников и допуска на них родителей
08.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Ресторанам и кафе в Челябинской области разрешат работать в ночное время
08.12.2021
За сутки заболело ковидом 630 южноуральцев, умерло 29 человек
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021