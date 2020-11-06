В Челябинской области сократилось число свободных коек на ковидных базах

В Челябинской области сократилось число свободных коек, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Свободный коечный фонд чуть снизился – 15 процентов. Это связано с ситуацией в ГКБ-2, пациентов которой распределили по другим медучреждениям (там было 150 коек)», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге шестого ноября.

Напомним, 31 октября в Челябинске произошел взрыв кислородной станции у горбольницы №2 Челябинска, где был развернут ковидный госпиталь. Всех находящихся в лечебном учреждении пациентов распределили по другим ковидным базам.

На следующей неделе в Челябинске начнет принимать пациентов новая инфекционная больница на 100 коек (при необходимости можно развернуть до 500 коек). И это позволит увеличить свободный коечный фонд. «На следующей неделе открываем наш областной инфекционный центр – безусловно, запас койко-мест будет увеличен до 20-25 процентов», - пояснила Ирина Гехт.

На сегодня в Челябинской области действует 6 тысяч 317 коек на базе 28 медицинских организаций.

В регионе также снизилось количество вызовов на неотложную помощь: 2200 - по Челябинской области, 1133 – по Челябинску.

Остается высоким охват тестированием – 196 тестов на сто тысяч человек. За сутки проведено одна тысяча 695 исследований на компьютерном томографе.