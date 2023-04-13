В Челябинской области укрепляют традиции меценатства

В Челябинской области в 2023 году продолжат укреплять традиции меценатства – Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки при поддержке Попечительского совета будет активно развиваться, радуя жителей своими новыми постановками.

Итоги работы попечительского совета за 2022 год и планы на текущий год обсудили на первом в этом году заседании, в котором принял участие губернатор Алексей Текслер.

«Много лет наш театр оперы и балета по праву считается ведущим музыкальным театром Челябинской области, настоящей «визиткой» региона в сфере культуры. Наш главный театр объединяет все основные виды музыкального искусства: оперу, балет, оперетту, мюзикл, симфоническую музыку. Он формирует музыкальные традиции, служит площадкой для проведения многих ярких фестивалей, в том числе международного уровня», - отметил Алексей Текслер. - Развитие театра, создание условий для раскрытия творческого потенциала – наша общая задача».

В состав попечительского совета оперного театра входят собственники и учредители крупных предприятий, предприниматели. Как отметил министр культуры Алексей Бетехтин, южноуральские меценаты убеждены, что культура – важнейший ресурс развития региона. «Работа Попечительского совета - продолжение лучших отечественных традиций благотворительности и поддержки культуры», - считает глава регионального минкульта.

Председатель Попечительского совета Андрей Комаров отметил, что на сегодня всем заметны позитивные изменения в оперном театре, произошедшие благодаря поддержке меценатов. «Театр стал одной из самых красивых площадок города, – сказал Андрей Комаров. - Я хотел бы поблагодарить руководство театра за проведенный сезон и яркие премьеры, а также членов попечительского совета, с которыми, я уверен, мы будем сохранять и укреплять традиции меценатства в регионе».

Алексей Текслер подчеркнул, что попечительский совет оказывает поддержку театру не только в части укрепления материально-технической базы, но и в творческом и профессиональном развитии, в частности, в организации фестивалей, финансовой поддержке артистического персонала театра и Детской школы вокального искусства.

В 2022 году музей Челябинского театра оперы и балета стал лауреатом IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучший мультимедийный музейный проект», а Детская школа вокального искусства при театре оперы и балета заняла первое место на Всероссийском многожанровом фестивале «Русь великая». Кроме того, в театре состоялись пять больших премьер: балеты «Корсар», «Бесприданница», оперы «Травиата», «Аида», оперетта «Марица», прошел XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой».

«Мы хотим, чтобы театр продолжал преображаться, увеличивать интерес, внимание и любовь наших зрителей, непрестанно оправдывая их ожидания достойными премьерами», – обозначил задачу Алексей Текслер.

Как рассказал директор Челябинского театра оперы и балета Владимир Досаев, в этом году театр представит три новых спектакля: балет «Раймонда», мюзикл «Алые паруса» и оперу «Турандот».

Кроме того, в текущем году продолжатся гастроли в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России. «В октябре главный театр страны представит в Челябинске балет «Коппелия», а в ноябре наша труппа покажет спектакли «Бал-маскарад» и «Корсар» на Новой сцене Большого театра», - поделился планами Владимир Досаев.

Еще одно важное событие этого сезона – обменные гастроли Челябинского театра и Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. «В рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» Большой театр Беларуси впервые выступит в Челябинске. Зрители увидят балеты «Лебединое озеро» и «Анна Каренина», а в июле уже наша труппа отправится в Минск, чтобы показать спектакли «Корсар» и «Бал-маскарад», – - рассказал Досаев.

После заседания состоялась торжественная церемония, в рамках которой член попечительского совета Ирина Текслер вручила Благодарственное письмо губернатора Челябинской области Андрею Комарову за вклад в развитие культуры и искусства Южного Урала, а сотрудники театра получили гранты по итогам работы в 2022 году. Вручение грантов проходит ежегодно с 2017 года, в этом году награда стала носить имя мецената, легендарного промышленника Александра Федорова.