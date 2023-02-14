В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться эпидемической», - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе в целом повысился на 11,2% (неделей ранее – на 13%). Наибольший рост отмечен среди взрослых – на 16,8%. Заболеваемость среди детей 7-14 лет выросла на 8,7%, на карантин закрыто 167 классов в 62 школах. Число заболевших среди детей 3-6 лет увеличилось на 6,95%, детей до трех лет – на 4,2%.

В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 26,1% (неделей ранее – на 27,5%), в том числе среди взрослого населения - на 85,6% (неделей ранее - на 67,2%), среди детей 7-14 лет – на 16,3% (было превышение на 4%). Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости детей до шести лет.

По данным лабораторных исследований среди больных ОРВИ выявляемость гриппа снизилась и составила 5,8%. При этом в структуре преобладает вирус гриппа В – 3,9% от числа всех обследованных больных. Также активно выявлялись возбудители РС-инфекции, парагриппа, риновиновирусной, бокавирусной, метапневмовирусной и сезонной коронавирусной инфекции.