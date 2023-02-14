14.02.2023
В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%
14.02.2023
В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»
14.02.2023
«Сила интеллекта»: на Южном Урале определили сильнейших юных робототехников
14.02.2023
В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки
14.02.2023
ВТБ запустит обратный выкуп золота
14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%
14.02.2023
В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023