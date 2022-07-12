12.07.2022
Вертеп Исторического музея Южного Урала имел большой успех на этнофестивале «Аркаим»
12.07.2022
На Бушуевском фестивале представят самый большой в мире морской офицерский кортик
12.07.2022
Челябинские школьники представят свой вездеход на полигоне в Кубинке
11.07.2022
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
11.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 июля
11.07.2022
Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту
В Челябинской области увеличено число субсидируемых авиамаршрутов
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022