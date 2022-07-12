В Челябинской области увеличено число субсидируемых авиамаршрутов

Новый перечень субсидируемых авиамаршрутов из Челябинской области расширен до 24 направлений. Изменения в список внесены Федеральным агентством воздушного транспорта.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, также увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов - согласно заявкам авиакомпаний.

С начала июля 2022 года будут осуществляться полеты по новым направлениям: из аэропорта Челябинска - Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск; из аэропорта Магнитогорска - Самара, Сургут.

Всего с учетом новых и ранее закрытых будут осуществляться следующие субсидируемые маршруты:

17 – из аэропорта Челябинск в города Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск;

Семь – из аэропорта Магнитогорск в города Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Самара, Сургут.