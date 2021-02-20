В Челябинской области вновь выросло число пациентов, умерших от COVID-19

В Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Это на пять пациентов больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, от коронавируса скончались восемь пациентов. От других заболеваний, где ковид был сопутствующим, - пятеро.

«Подтверждено 50 440 случаев заболевания COVID-19 (+ 231 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников - один человек)», - рассказали в минздраве области.

Продолжают лечение свыше пяти тысяч пациентов. Вместе с тем, за сутки из больниц выписали 298 человек.

Напомним, на 19 февраля, по данным регионального минздрава, в регионе коронавирус унес жизни восьмерых пациентов.