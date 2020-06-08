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В Челябинской области вновь зарегистрирован скачок числа новых инфицированных коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:42
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 147 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 14,8% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 128). Суточное число выздоровевших по-прежнему остается меньше новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, восьмого июня, в регионе подтверждено 3 тысячи 993 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 66 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 80 и 70 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1 тысяча 867 пациентов.

Тринадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ (за последние сутки – один).

За время пандемии умерло 59 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 33 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая – скончались 64-летняя женщина и 68-летний мужчина из Челябинска.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 53 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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