В Челябинской области за четыре года почти полностью обновили автобусный парк в школах

В Челябинской области за четыре года практически полностью обновили автобусный парк в школах. В настоящее время на школьных автобусах в регионе перевозят 19 тысяч учеников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, всего с 2019 по 2022 годы муниципалитеты получили 263 автобуса за счет федерального и областного бюджетов (в том числе в декабре 2022 года 55 «ПАЗов» и «ГАЗелей» отправлено в 28 муниципалитетов).

В марте 2023 года в 25 муниципалитетов области были переданы 44 школьных автобуса «ГАЗ» в рамках федеральной поставки. Все транспортные средства соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены навигационной системой АСН ГЛОНАСС, оранжевыми проблесковыми маячками и тахографами и стоят на особом учете у ГИБДД.

Во всех автобусах есть ремни безопасности, кнопки вызова водителя на сиденьях, противоскользящее напольное покрытие и устройство, не позволяющее ехать с открытой дверью.

«За четыре года практически полностью обновлен автобусный парк в школах Челябинской области», - подчеркнули в минобрнауки.

В текущем учебном году в регионе учащихся регулярно перевозят на 608 школьных автобусах технически оснащенных, отвечающих требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством, добавили в ведомстве.

Число детей, которых нужно возить в школу и возвращать из школы домой, в Челябинской области растет с каждым годом. В 2019 году на Южном Урале было 17 тысяч 379 таких ребят, в 2020 году - 18 тысяч 272, в 2021 году – 18 тысяч 695 детей, в 2022 и 2023 учебном году – 19 тысяч 47.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил правительству РФ обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов. Вся техника должна быть российского производства.

ДЛЯ СПРАВКИ

С 2019 года Челябинская область приобрела в общей сложности 263 единицы техники – и за счет региональных средств, и по федеральному проекту «Школьный автобус».

В 2020 году по региональной государственной программе «Развитие образования в Челябинской области» было закуплено 27 автобусов, по федеральной программе «Школьный автобус» - 11 единиц техники.

В 2021 году приобретено 26 автобусов за счет областных средств. За счет средств федерального бюджета поставлено 39 школьных автобусов. Это желтые традиционные автобусы марки ПАЗ (вместимостью 21-24 и 25-31 мест), а также мини-автобусы марки ГАЗ (на 13-20 мест).

В 2022 году 13 муниципалитетов получили 20 автобусов по региональной программе и в 28 муниципалитетов отправлено 55 единиц техники, закупленных по федеральной программе.