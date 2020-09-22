В Челябинской области за сутки подтверждено 79 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 77). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 22 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 86 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 31 выздоровевший пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 24 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 431 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 453 пациента с коронавирусной инфекцией, у 116 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 337 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались женщина и двое мужчин. У двоих причиной смерти стала коронавирусная инфекция, у одного – сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 160 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 115). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.