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В Челябинской области за сутки подтверждено 92 новых случая ковида

Общество
Сегодня, 11:50
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 92 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня. Число выздоровевших за сутки впервые за последние дни выше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, пятого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 198 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 100 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 30 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 73 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 506 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 132 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 374 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались трое женщин и двое мужчин. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 577 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 589). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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