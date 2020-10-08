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В Челябинской области за сутки подтверждено 96 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:30
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 96 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 97). Число выздоровевших за сутки в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, восьмого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 390 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 50 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 100 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 422 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 515 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 133 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 382 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у другого - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 687 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 643). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в восьми муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Агаповском, Аргаяшском, Карталинском, Красноармейском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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