В Челябинской области за сутки умерло четверо пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое женщин и двое мужчин из Челябинска и Миасса. С начала пандемии умерло 583 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Миассе зарегистрировано сразу три случая смерти пациентов с коронавирусом – умерли двое мужчин и женщина. Причиной смерти 78-летнего мужчины стали внутрисердечный тромбоз и легочно-сердечная недостаточность, 81-летнего мужчины - диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты, 88-летней женщины - диффузный кардиосклероз при коронарном атеросклерозе и гипертоническая болезнь.

В Челябинске скончалась 85-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 583 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 145 человек умер от ковидной пневмонии, 438 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 20 октября в России скончалось 24 тысячи 366 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 712 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 274. В Челябинской области умерли 583 жителя с коронавирусом (145 - от ковида), в Свердловской области – 699, в Ханты-Мансийском автономном округе – 213, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 60, в Тюменской области – 51.