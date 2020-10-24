В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три сулчая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин из Челябинска, Златоуста и Кусы. С начала пандемии умерло 597 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Кусе умер 64-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - сахарный диабет, диффузный атеросклеротический кардиосклероз

В Челябинске скончался 66-летний мужчина. Причина смерти - цирроз печени, шок ковид сопутствующий.

В Златоусте зарегистрирована смерть 76-летнего мужчины. Причина - злокачественное новообразование, коронавирус усугубил ситуацию.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 597 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 149 человек умер от ковидной пневмонии, 448 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 24 октября в России скончалось 25 тысячи 821 пациент с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 296 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 795 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 350. В Челябинской области умерли 597 жителей с коронавирусом (149 - от ковида), в Свердловской области – 736, в Ханты-Мансийском автономном округе – 223, в Ямало-Ненецком автономном округе – 119, в Курганской – 75, в Тюменской области – 59.