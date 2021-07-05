В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида

В Челябинской области прошедшие сутки зарегистрировано 227 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, что на 4,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 218 случаев, был прирост – 3,8%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тысяч 311 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 99 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –132). С начала пандемии 61 тысяча 752 жителя, инфицированных COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 10). Причина смерти семи пациентов - ковидная пневмония, четырех - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 63 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 824 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 239 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 454 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 337 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.